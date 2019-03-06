«التربية» تعتزم تدريس الإسبانية والفرنسية والصينية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تعتزم وزارة التربية والتعليم تدريس اللغات الإسبانية والفرنسية والصينية في المدرسة الإماراتية إلى جانب الإنجليزية، على أن يختار الطالب لغة من الثلاث، إضافة إلى التوسع في تدريس مواد الرياضيات والعلوم والتصميم الابتكاري باللغة الإنجليزية، وإقرار مادة التصميم والابتكار لجميع الصفوف الدراسية بعد نجاح التجربة على 5 مدارس من مدارس رياض الأطفال.

وقال معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال محاضرة في أبوظبي أول من أمس، إن الوزارة تواصل خطاها في إحداث تحوّل في مقومات وشكل التعليم، إذ يجري العمل على تطوير قدرة الخريجين للمنافسة في سوق العمل.

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