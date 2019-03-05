طقس غائم مع فرصة لسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع فرصة لسقوط بعض الأمطار الخفيفة .

وأشار المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الثلاثاء إلى السبت - إلى أن الطقس " الثلاثاء " سيكون غائما جزئيا إلى صحو ومغبر أحيانا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهارا على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س فيما سيكون البحر مضطرب الموج يصبح متوسطا تدريجيا ليلا في الخليج العربي ومضطربا يصبح متوسط الموج ظهرا في بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس سيكوم يوم " الأربعاء " رطبا صباحا شمالا يصبح غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة ويكون مغبرا أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س فيما سيكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

أما طقس يوم " الخميس " فتوقع أن يكون غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.

ونوه إلى أن طقس يوم " الجمعة " سيكون صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا نهارا على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س على البحر فيما سيكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " السبت " طقسا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا شمالا ليلا مع احتمال سقوط بعض الأمطار على أقصى شمال الدولة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة وقوية على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 40 تصل إلى 50 كم/س فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج يصبح مضطربا في بحر عمان.