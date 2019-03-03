محمد بن راشد: نجحنا حضارياً بتحدي القراءة العربي

المصدر: دبي، المنامة - البيان ووام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توافق رؤى الإمارات والبحرين حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطابق وجهات النظر بشأن الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنطقة، وما تستدعيه الأوضاع الإقليمية والدولية من ضرورة توسيع آفاق التعاون، لرصد الفرص التي من شأنها تأكيد قدرة المنطقة على ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والرخاء المأمولين لشعوبنا.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، ظهر أمس، في قصر الصخير بالبحرين، حيث تبادلا الأحاديث الودية عن العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

من جهة ثانية، أكد سموه أن تحدي القراءة هو تحدٍّ عربي نجحنا فيه حضارياً، مشدداً بالقول: «نحن أقوياء بشباب عربي قارئ». وأضاف سموه على «تويتر»: «مع انطلاقة شهر القراءة، وصلتني أرقام المشاركين في تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة الذي يهدف إلى قراءة كل طالب 50 كتاباً في كل عام أكاديمي، 13 مليون طالب من 49 دولة هي حصيلة هذه الدورة إلى الآن».

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