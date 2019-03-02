توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا خاصة على المناطق الشمالية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر.

وأشار المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 16 - 34 كم / ساعة تصل 46 كم / ساعة خاصة على البحر.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والثاني عند الساعة 01:20، والجزر الأول عند الساعة 18:25 والثاني عند الساعة 05:34 .

أما بحر عمان فسيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:11 والثاني عند الساعة 08:17 والجزر الأول عند الساعة 14:19 والثاني عند الساعة 14:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 17 70 25

دبي 22 18 75 30

الشارقة 23 17 75 30

عجمان 22 18 70 35

أم القيوين 22 16 70 40

رأس الخيمة 22 16 75 35

الفجيرة 25 18 60 30

العين 23 14 65 30

ليوا 25 15 70 25

الرويس 23 15 80 40

السلع 22 15 75 35

دلما 21 16 85 55

طنب الكبرى 21 16 80 45

طنب الصغرى 21 17 80 45

أبو موسى 21 17 80 45