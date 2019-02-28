المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مبادئ دبي الثمانية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة الخمسين التي أصدرها سموه، تشكّلان معاً خريطة طريق تحدد ملامح مسيرة العمل الحكومي في إمارة دبي خلال المرحلة المقبلة، وأن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ ما جاء في الوثيقة من خطوات، تعزيزاً لمكانة دبي بوصفها مدينة عالمية من الطراز الأول، وسعياً لبلوغ الطموحات الرامية إلى تحقيق مصلحة المجتمع وتيسير سبل الحياة الكريمة لكل أفراده، سواء المواطنون أو المقيمون، وكذلك الزائرون.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي مشروعاً لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في 10% من منازل المواطنين في دبي وربطها بشبكة الهيئة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلنها سموه في وثيقة الخمسين، وتحديداً ضمن بندها السابع الهادف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من المياه والكهرباء في عُشر بيوت مواطني إمارة دبي، لتصبح الهيئة أول دائرة حكومية تباشر تنفيذ بنود الوثيقة التي ترسم ملامح دبي المستقبل وتحقق سعادة ورخاء مواطنيها.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون السيسي في ضحايا حريق القطارات