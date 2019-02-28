الإمارات تبني أكبر خزان نفطي في العالم بالفجيرة

المصدر: سيؤول وام

استقبل مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الصديقة أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الكورية متميزة ومتنامية ونتطلع دائماً إلى مزيد من التطوير لهذه العلاقات.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله والوفد المرافق إلى ساحة «البيت الأزرق » في سيؤول حيث بدأت المراسم بأخذ صورة مع الرئيس الكوري وأطفال بالزي التقليدي الكوري، تلا ذلك عزف السامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، ثم تفقد سموه يرافقه الرئيس الكوري ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه. ثم صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين الكوريين الذين رحبوا بزيارة سموه إلى بلادهم.

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