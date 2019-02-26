قرقاش: الشراكة مع كوريا مثمرة وفي صلبها برنامجنا النووي والتعاون العلمي

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم : أن الشراكة مع كوريا مثمرة وفي صلبها برنامجنا النووي والتعاون العلمي والتكنولوجي.

وقال معاليه في حسابه على تويتر " بدأت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلي كوريا اليوم، لقاءات عديدة تعزز العلاقات الاستراتيجية الخاصة مع سيؤول وتعمق أبعادها وشراكاتها المؤسسية، الشراكة مع كوريا مثمرة وفي صلبها برنامجنا النووي والتعاون العلمي والتكنولوجي".

وأضاف :" الانطباع الدولي عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحضوره مدعاة للفخر لكل إماراتي، فهو الذي يعده أقرانه زعيما صادقا وشفافا في تعامله، صريحا وواقعيا في طرحه، وحاملا معه طموحات وطنه وشعبه تجاه المستقبل".

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