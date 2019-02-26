محمد بن زايد يزور النصب التذكاري في سيؤول

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم النصب التذكاري في"مقبرة سيؤول الوطنية " في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الصديقة.

وبدأت مراسم الزيارة بتحية العلم بعدها توجه سموه إلى النصب التذكاري ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب الذي يرمز إلى ضحايا الشعب الكوري الذين قدموا أرواحهم لأجل بلدهم.

كما وضع سموه خلال مراسم الاحتفاء بالنصب التذكاري البخور التقليدي تقديرا لتضحيات الشعب الكوري تجاه وطنه.

ودون سموه في كتاب الزوار كلمة قال فيها : " إن تخليد ذكرى الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن أوطانهم، وإبقاء هذه الذكرى حية في عقول وقلوب الأجيال، هو أقل ما يمكن تقديمه إليهم؛ وهذا المعلم الوطني البارز يخلد سيرا تركت بصمات مؤثرة في تاريخ كوريا وتطور شعبها ".

رافق سموه خلال الزيارة .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى كوريا.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل في وقت سابق اليوم إلى سيؤول في زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الصديقة.

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