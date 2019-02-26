اللبنانية ريتا.. يد الإمارات انتشلتها من عزلة الـ 31 عاماً

المصدر: بيروت - البيان

من موت حيّ لـ٣١ عاماً انتشلت الإمارات ريتا اللبنانية بعد أن أهدتها منزلاً مجهزاً بالكامل يحتوي كل متطلبات الشابة المقعدة وذلك بتوجيه مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تقول ريتا لـ«البيان» التي زارتها في منزلها: «الهدية الإماراتية (البيت والمصعد) أكبر من أحلامي حتى». وتضيف: «لم يلتفت إليّ أحد في حياتي أو حتى يقدّم لنا رغيف خبز».

وكانت مأساة ريتا بـــدأت أيام الحرب الأهلية اللبنانية، حين أُصيبت أمها برصاصة طائشة وهي حامل بها، ثم خرجت إلى الدنيا في الشهر السابع، لتعاني من مشكلات صحية مبكرة تفاقمت بعد سقوط تسبب بنزيف داخلي وفقدان القدرة على الحركة تماماً.

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