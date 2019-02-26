الطقس المتوقع على الامارات فى الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس ابتداء من الغد وحتى السبت المقبل على النحو التالي: الثلاثاء .. غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

البحر: مضطرب يصبح متوسط الموج تدريجيا ليلاً في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

الأربعاء .. غائم جزئياً ومغبر أحياناً وتتكاثر السحب ليلاً على البحر وبعض المناطق الشمالية من الدولة ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع السحب من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحيانا مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس ... غائم جزئياً وغائم على بعض المناطق خاصة على البحر وشمال وشرق الدولة مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع على بعض المناطق ومغبر أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحيانا مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة.. غائم بوجه عام مع سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً شمالاً وشرقاً وتنشط الرياح الشمالية الغربية في المساء تكون محملة بالغبار ومثيرة للاتربة على المناطق المكشوفة.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول إلى شمالية غربية في المساء وتكون قوية أحيانا على البحر وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.

البحر: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

السبت ... غائم جزئياً ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الشرقية صباحاً ومغبر أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية أحيانا على البحر وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س على البحر.

البحر: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.