مزاد معارض سوق الحراج يحقق 4.780 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - البيان

حقق مزاد معارض سوق الحراج للسيارات العلني الذي نظمته "الإمارات للمزادات" لصالح شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة على 9 معارض في السوق إيرادات مالية بقيمة اجمالية وصلت الى أربعة ملايين وسبعمائة وثمانين الف درهم، محققاً نسبة نمو وصلت الى 25% مقارنة بالمزاد الأول الذي أُقيم في شهر يناير من العام الماضي على 12 معرض في السوق.

واستحوذ معرض واحد من معارض سوق الحراج، على قيمة اجمالية وصلت الى 2 مليون درهم، في حين حقق أحد المعارض سعراً قياسياً آخر وصل الى 910 الآف درهم وذلك في المزاد الذي عقد مساء السبت في نادي الجولف والرماية بإمارة الشارقة وحضره أكثر من 300 شخص، مستقطباً شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين الذين شاركوا في المزاد.

حيث شهد المزاد الثاني من نوعه على معارض سوق الحراج للسيارات في الشارقة، منافسة حامية بين التجار الراغبين بإستئجار المعارض الـ 9 التي طرحها السوق والتي تفاوتت مساحاتها ومواقعها مواصفاتها.

وأعرب عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، عن شكره لكل من شركة الشارقة لإدارة الأصول ولإدارة سوق الحراج في الشارقة على الثقة التي منحاها لـ"الإمارات للمزادات" لتنظيم مزاد معارض سوق الحراج، والذي أختتم بنجاح محققاً رقماً قياسياً جديداً مُعتبراً ان النجاح الذي حققه المزاد الثاني على 9 معارض بنمو بلغ 25% عن المزاد السابق يضاف إلى سجل نجاحات الشركة التي وطدت من مكانتها كوجهة متخصصة في المزادات العلنية والالكترونية على مستوى الدولة والمنطقة، مؤكداً حرص الإمارات للمزادات على تقديم أرقى الخدمات للمؤسسات المتعاملة معها وتحقيق أفضل العوائد لها بما يتواءم مع احتياجاتها ومتطلباتها ويرقى إلى طموحاتها.

ونوه المناعي بحجم التفاعل الكبير الذي شهده المزاد والذي عكس رغبة شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين بالفوزبالمعارض المطروحة للإيجار، وهو ما يعتبر بمثابة مؤشر واضح على أهمية السوق ومكانته ودوره الحيوي في قطاع تجارة السيارات في الدولة والمنطقة.

من جهته قال ماجد المعلا مدير سوق الحراج بإمارة الشارقة: جاء تنظيم هذا المزاد بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «الإمارات للمزادات» في إطار حرص إدارة السوق على تعزيز مكانته كموقع رائد وجاذب لتجّارة السيارات، باعتباره السوق الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونظرا للإقبال الشديد من التجار والمستثمرين على استئجار المعارض، وحرصا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار المعلا إلى أن حجم المشاركة اللافتة في المزاد عكست الأهمية البالغة للسوق بالنسبة لشريحة كبيرة من التجار ورجال الأعمال، ومستوى التنافس على استئجار المعارض بمساحات مختلفة في السوق، نظراً لما يحققه من عوائد استثمارية عالية ومجزية لهم.

يذكر ان "مزاد معارض سوق الحراج" العلني الأول الذي اقيم في شهر يناير من العام الماضي ونظمته "الإمارات للمزادات" على 12 معرض في السوق، قد حقق إيرادات مالية بقيمة ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمس وعشرين ألف درهم.