إعفاء 3310 مواطنين من الديون المتعثرة

المصدر: أبوظبي ــ وام

ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، بالتعاون مع 13 بنكاً ومصرفاً وطنياً.

وتأتي هذه المبادرة لتذليل كل العقبات أمام المواطنين وتسهيلاً لشؤون حياتهم بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وهانئة. وأكد جبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا للصندوق، أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام التسامح»، وتهدف إلى جعل التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً من خلال مبادرات عملية تنعكس بالخير على حياة المواطنين والمقيمين.

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