الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غاما جزئيا وتتكاثر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر ثم على المناطق الساحلية والغربية ليلاً ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر ..والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز ان يكون الطقس بعد غد غائما جزئيا إلى غائم ويحتمل سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة ومغبرا أحيانا وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س ..والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما عن يوم الأحد فتوقع المركز أن يكون الطقس غائما ويحتمل سقوط بعض الأمطار صباحاً على بعض المناطق الشرقية من الدولة يصبح غائما جزئيا ومغبرا أحيانا نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع على بعض المناطق ..والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ثم تتحول إلى شمالية غربية ليلاً تكون معتدلة إلى نشطة السرعة من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س على البحر ..والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في الخليج العربي وخفيف الى متوسط في بحر عمان.

وأما يوم الاثنين فتوقع المركز أن يكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة ..والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر ..والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

وذكر المركز في توقعاته أن يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا ..والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر ..والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.