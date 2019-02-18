توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة شمال وشرق الدولة ويحتمل سقوط الأمطار الخفيفة، والرياح معتدلة السرعة في البداية تصبح نشطة إلى قوية السرعة ليلاً. وحركة الرياح شمالية غربية / 20 - 38 كم/س، تصل إلى 55 كم/س خاصة على البحر. والخليج العربي: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:30 عند الساعة 02:28 والجزر الأول عند الساعة 19:41 الثاني عند الساعة 07:10. وبحر عمان مضطرب الموج.

ويحدث المد الأول عند الساعة 08:56 والمد الثاني عند الساعة 22:15 الجزر الأول عند الساعة 15:34الساعة 04:14.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 17 85 40

دبي 23 19 80 35

الشارقة 23 17 80 30

عجمان 25 19 80 35

أم القيوين 24 16 80 40

رأس الخيمة 23 16 80 45

الفجيرة 28 17 60 25

العين 23 14 85 30

ليوا 23 13 85 30

الرويس 22 17 80 35

السلع 21 16 80 35

دلما 22 17 70 25

طنب الكبرى 21 16 75 30

طنب الصغرى 21 16 75 30

أبو موسى 21 16 75 30