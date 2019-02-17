الشرعية: «حزب الله» يواصل دعم الحوثيين بالخبراء والمقاتلين

المصدر: عدن - البيان، وكالات

حققت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة انتصارات ساحقة ضد الحوثيين، حيث توسّعت دائرة المواجهات المسلحة بشكل هو الأعنف منذ اندلاعها أواخر الشهر الماضي، لتصل إلى مناطق مديرية أفلح الشام من الجهة الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 30 من الميليشيا الحوثية، فيما دعا علماء اليمن باقي القبائل إلى الانتفاض ضد الحوثيين.

سياسياً، استأنفت اللجنة العسكرية المعنية بتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة اجتماعاتها أمس في فندق تاج أوسان، وسط المدينة، برئاسة الجنرال لوليسغارد كبير المراقبين الدوليين، ولم يحقق اليوم الأول أي اختراق في ظل تعنت الحوثيين. من جهتها أكدت الحكومة اليمنية تورّط ميليشيا حزب الله اللبناني في دعم ميليشيا الحوثي بخبراء ومقاتلين، وجددت مطالبتها للحكومة اللبنانية بوقف تدخلات هذه الميليشيا.

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