المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

يشارك مستشفى دبا الفجيرة في فعاليات شهر الابتكار بمشروع غرف العمليات النموذجية المعيارية أي ذات معايير عالية الجودة في التعقيم والنظافة ومعزولة عن المحيط الخارجي لتأمين أعلى درجات السلامة للمريض>

المشروع قائم وجار تنفيذه في مستشفى دبا كأول مشروع على مستوى وزارة الصحة، حيث تحدثت المهندسة شمة الخديم لـ "البيان" من قسم الخدمات الهندسية والصيانة عن هذه الغرف النظيفة التي تجمع أكثر من نظام وخاصية في الكهرباء والتكييف والمعدات الطبية ومحيط الغرفة والجدران والأرضية التي صممت بمقاييس عالمية منها الضغط الايجابي الذي يعمل على منع دخول الهواء الخارجي للداخل فيؤمن بيئة عالية النظافة ومعقمة، إلى جانب وجود فلاتر هواء طبية عامودية المستوى مسلطة على سرير العمليات بشكل مباشر تقوم بعزل المحيط بشكل دقيق

الأول من نوعه على مستوى وزارة الصحة.. مشروع غرف العمليات النموذجية المعيارية بمستشفى دبا الفجيرة



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#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0T2XoDIfNq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ فبراير ٢٠١٩