محمد بن راشد: علاقات الإمارات والهند عميقة وحريصون على تطويرها

المصدر: دبي ـ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي أمس، بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق.

واستعرض سموه والمسؤول الهندي علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عموماً، وبين دبي وكيرلا على وجه الخصوص.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق عمق هذه العلاقات وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في المجالات كافة بما يحفظ للبلدين والشعبين الصديقين مصالحهما الوطنية المشتركة.

وتلقّى سموه خلال اللقاء دعوة رسمية من رئيس وزراء كيرلا لزيارة الولاية، التي يبلغ تعداد سكانها ما يزيد على خمسة وثلاثين مليون نسمة، يكنّون كل المحبة والتقدير لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقيادة دولة الإمارات الرشيدة.

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