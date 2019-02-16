محمد بن راشد: علاقات عميقة تربط الإمارات والهند

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي مساء أمس، بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، والوفد المرافق.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق عمق هذه العلاقات وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في المجالات كافة بما يحفظ للبلدين والشعبين الصديقين مصالحهما الوطنية المشتركة.

وقد استعرض سموه والمسؤول الهندي علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عموماً، وبين دبي وكيرلا على وجه الخصوص.

وتلقّى سموه خلال اللقاء دعوة رسمية من رئيس وزراء كيرلا لزيارة الولاية التي يبلغ تعداد سكانها ما يزيد عن خمسة وثلاثين مليون نسمة يكنّون كل المحبة والتقدير لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقيادة دولة الإمارات الرشيدة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.