توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحيانا وتتكاثر السحب تدريجيا في المساء والليل خاصة على البحر وغرب الدولة وبعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار.

ولفت المركز - في نشرته اليوم - إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب فيما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحيانا.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:30 والثاني عند الساعة 05:25 والجزر الأول عند الساعة 10:38 الثاني عند الساعة 22:33.

وذكر أن بحر عمان سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والثاني عند الساعة 01:30 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والثاني عند الساعة 19:12.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 70 15

دبي 27 18 75 20

الشارقة 26 15 80 15

عجمان 27 17 75 25

أم القيوين 26 16 75 25

رأس الخيمة 26 15 80 20

الفجيرة 24 18 60 35

العين 26 16 60 20

ليوا 28 14 85 20

الرويس 29 16 85 25

السلع 29 17 85 25

دلما 27 19 80 40

طنب الكبرى 26 18 80 35

طنب الصغرى 26 18 80 35

أبو موسى 26 80 17 40