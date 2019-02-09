«غواصة أمنية» ترصد الأدلة الجنائية في الأعماق

المصدر: عجمان ـــ أسامة أحمد

ابتكر العقيد محمد شيبان خميس سويدان، مدير مكتب القائد العام لشرطة عجمان، وأحد الكفاءات المواطنة، غواصة أمنية لاسلكية تعمل على عمق 100 متر من المياه لاستكشاف الأدلة الجنائية المختلفة، وتسهم في تحديد موقع الغرقى والمفقودين وسط البحار، وتعد من أحدث الابتكارات في القيادة العامة لشرطة عجمان، وهي الابتكار العاشر لصاحبها خلال مسيرة عمله في سلك الشرطة بمجال الإلكترونيات.

وسيتم إطلاق «الغواصة الأمنية» الجديدة ضمن فعاليات أسبوع الابتكار في عجمان، وتتكون من كاميرات عالية الدقة مزودة بكشافات وتعمل بنظام التحكم عن بُعد، ويمكن تزويدها بأذرع لانتشال الأجسام أو الأدلة الجنائية التي رميت في مياه البحر.

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