محمد بن زايد: التمسك بالعادات والقيم الأصيلة يرسخ الانتماء للوطن

المصدر: العين ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن التراث الوطني الأصيل دائماً محل اهتمام ورعاية قيادة الدولة منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي غرس لدى أبناء الإمارات محبة موروث وطنهم وتقاليده وهويته والحفاظ عليه، وهو النهج الذي تسير عليه القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ودعا سموه جيل الشباب إلى أهمية التمسك بالعادات والتقاليد والقيم الأصيلة، والحفاظ على هويتهم الوطنية، من أجل ترسيخ انتمائهم للوطن بعراقته وأصالته وتاريخه وتراثه.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال حضوره، أمس، سباق الهجن التراثي في ميدان رماح بمدينة العين، أهمية المحافظة على الرياضات التراثية، باعتبارها موروثاً شعبياً عريقاً يربط الحاضر بالماضي، وجزءاً من خصوصية مجتمع الإمارات، ومكونات هويته الوطنية وثقافته وعاداته وتقاليده العربية الأصيلة.

وأشار سموه إلى أن سباقات الهجن من الرياضات الأصيلة التي نحرص على أن تتوارثها الأجيال، حيث حظيت باهتمام الآباء والأجداد، ليمتد هذا الاهتمام إلى جيل الشباب، رغم كل مظاهر الحضارة والتطور التي تشهدها بلادنا، ما يؤكد اهتمام مجتمع الإمارات بصون موروثه الشعبي والحفاظ على تقاليده الأصيلة على مدى الأزمان.

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