محمد بن زايد يزور خميس الخييلي في العين

المصدر: العين ـ وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، خميس راشد سبت الخييلي في منزله بمنطقة رماح في مدينة العين.

ورحب الخييلي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وتقديره وأفراد أسرته لهذه الزيارة الكريمة واهتمام سموه بالتواصل الدائم مع أبناء الوطن.

قيم اجتماعية

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التي تجمع قيادة الدولة بشعبها وتعزز النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ القيم الاجتماعية التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

وتوجه الجميع إلى الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضور

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.