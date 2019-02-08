جراح إماراتي يتبرع بـ100 عملية تجسيداً لـ«لقاء الأخوّة»

المصدر: دبي - البيان

تبرّع جرّاح قلب إماراتي بإجراء 100 عملية جراحية للأطــفال المرضى الفقراء، تعبيراً عن شــكره لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنــيسة الكاثوليكية، على زيارته التاريـــخية للدولة، ومشاركته في «لقاء الأخـــوة الإنسانية»، إلى جانب فضيلة الإمــام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي استضافته العاصمة أبوظبي، في بادرة تجسد معـــاني الإخاء والتعاون الإنساني.

وقال الطبيب الإماراتي عبد الله راوح، استشاري جراحة القلب في المملكة المتحدة، في لقاء نشرته صحيفة «إل ميساتجيرو» الإيطالية: «سأزيد عدد العمليات الجراحية الخيرية التي أجريها سنوياً إلى 100 عملية، لمـــساعدة الأطفال الفقراء والمحتاجين».

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