تنويه مهم من شرطة دبي بشأن "المخالفات المرورية"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مع بداية عام التسامح، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عاماً لترسيخ الإمارات عاصمةً عالميةً للتسامح، مبادرة تحت مسمى (تسوية المخالفات المرورية) تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكابهم لمخالفات مرورية طوال العام.

وأكد اللواء محمد سيف الزفين أن المبادرة واضحة لمن هو على استعداد لمراجعة أخطائه والوقوف مع نفسه، فعلى السائقين الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب مخالفات أخرى طوال العام بحيث يتم خصم قيمة المخالفات المرورية بنسب محددة وبحسب التزام السائق وعدم ارتكابه للمخالفات وفقا لما يلي:

الالتزام لـ (3) أشهر يسقط من قيمة المخالفات (25%).

الالتزام لـ (6) أشهر يسقط من قيمة المخالفات (50%).

الالتزام لـ (9) أشهر يسقط من قيمة المخالفات (75%).

الالتزام لسنة يسقط من قيمة المخالفات (100%).

وأضاف اللواء الزفين أن هذه المبادرة تتيح للسائقين تحديد مصيرهم بأنفسهم بمدى التزامهم بالقوانين لتقليل الأعباء المالية عليهم بمبدأ مصيرك بين يديك، موضحاً أن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد، ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات وكذلك الأشخاص الذين يكونون خارج الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.

ونوهت شرطة دبي أن مبادرة السائق المثالي تشمل جميع المخالفات السابقة بغض النظر عن مصدر المركبة سواء من دبي أو من الإمارات الاخرى أو مركبات دول مجلس التعاون المقيمين في الدولة بشكل دائم وبغض النظر عن مصدر الرخصة أو سبب المخالفة، وكذلك تشمل قيمة الحجز والنقاط المرورية.

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