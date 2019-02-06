خصومات تصل إلى 100‎‎% على قيمة المخالفات المرورية

أطلقت شرطة دبي صباح اليوم مبادرة لتسوية المخالفات المرورية تهدف لوضع خصومات تصل 100% على قيمة المخالفات.
وأوضح اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في إحاطة إعلامية،أن السائق الملتزم لمدة 3 أشهر تحق له خصومات 25% من قيمة المخالفات و50 % عند الالتزام 6 اشهر و 75% عند الالتزام 9 أشهر و 100% عند الالتزام لمدة سنة.
يبدأ تطبيق القانون منذ اليوم وينطبق على المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة دبي، وتشمل الخصومات مدة حجز المركبة والنقاط السوداء.
شرطة #دبي تطلق مبادرة لتسوية المخالفات المرورية تهدف لوضع خصومات تصل إلى 100% على قيمة المخالفاتhttps://t.co/PChaIWoOwD@DubaiPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XkKZuZlyf3— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 6, 2019