خصومات تصل إلى 100‎‎% على قيمة المخالفات المرورية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أطلقت شرطة دبي صباح اليوم مبادرة لتسوية المخالفات المرورية تهدف لوضع خصومات تصل 100‎%‎ على قيمة المخالفات.

وأوضح اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في إحاطة إعلامية،أن السائق الملتزم لمدة 3 أشهر تحق له خصومات 25‎%‎ من قيمة المخالفات و50‎‎ % عند الالتزام 6 اشهر و 75‎%‎ عند الالتزام 9 أشهر و 100‎%‎ عند الالتزام لمدة سنة.

يبدأ تطبيق القانون منذ اليوم وينطبق على المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة دبي، وتشمل الخصومات مدة حجز المركبة والنقاط السوداء.