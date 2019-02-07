في دبي.. الالتزام المروري يُسقط المخالفات

المصدر: دبي ــ البيان

مواكبةً لعام التسامح، وترسيخاً لأمن الطريق وحفظ أرواح مستخدميه وحياة الناس وسعادتهم، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «تسوية المخالفات المرورية»، التي تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفعها، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب مخالفات مرورية طوال العام. أعلن ذلك اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي، مؤكداً أن للمبادرة أبعاداً كثيرة، فهي فرصة كي تعيد ذاتك إلى القوانين الموضوعية تطلعاً إلى احترام حياة الآخرين وحياتك، وفرصة كي تدرك أن ثقافة الطريق ثقافة عالمية حضارية، على أساسها تقيم الأمم وتبنى المشاريع السياحية والعمرانية والحضارية.

وقال اللواء محمد سيف الزفين إن المبادرة واضحة لمن هو على استعداد لمراجعة أخطائه والوقوف مع نفسه، فعلى السائقين الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب مخالفات أخرى طوال العام، بحيث يتم خصم قيمة المخالفات المرورية بنسب محددة وبحسب التزام السائق وعدم ارتكابه المخالفات، مشيراً إلى أن الالتزام 3 أشهر يُسقط 25% من قيمة المخالفات، و6 أشهر 50%، و9 أشهر 75%، أما الالتزام سنةً فيسقط 100% من قيمة المخالفات.

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