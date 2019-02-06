تناغم .. رائعة شعرية جديدة لمحمد بن راشد تزخر بقيم الفخر والعز والأخوة

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة جديدة، على حساب سموه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حملت عنوان «تناغم»، يشيد فيها بمواقف وكرم ومكانة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ يصفه بـ«ملك له في سما العز سلطان».

مؤكداً أنه صاحب منزلة رفيعة في القلوب بفضل مناقبه المتفردة، كما يتوجه إليه بالشكر لدعوته سموه إلى زيارة المملكة العربية السعودية أخيراً، حيث زار محافظة العلا ومدائن صالح، برفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وأيضاً لدعوة الإمارات إلى المشاركة في البطولة.

كما يعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في القصيدة عن تقديره الكبير للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي يعزز صدارة المملكة التي غدت تنافس وتحضر بقوة واقتدار وثبات في مختلف ميادين العمل والإنجاز والتطور.

كما يعبر سموه عن فخره وفرحه بفوز فرسان الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للقدرة، في العلا.

وتغتني أبيات هذه الرائعة الشعرية بملامح مباهاة سموه بقدراته الشعرية وتعلقه بالفروسية والتميز. كما حفلت أبياتها بالحكمة والصدق والوفاء، حاملة أروع الصور المعبرة عن علاقات الإمارات والمملكة العربية السعودية المتينة والمتميزة.

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