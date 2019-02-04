أول إماراتي يباشر القيادة مع «أوبر» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «أوبر»، أمس، بداية أول مجموعة من المواطنين قيادة سياراتهم الخاصة ضمن التطبيق في أبوظبي بعد أن أعيد إطلاقه في العاصمة ديسمبر الماضي.

وستسهم إعادة إطلاق التطبيق في العاصمة للمرة الأولى بتوفير الفرص الاقتصادية المرنة للمواطنين ممن يرغبون في القيادة حسب جدولهم الزمني، وتعزيز سُبُل التعاون بين مركز النقل المتكامل في أبوظبي وشركة أوبر. ومن جانبه قال عبداللطيف واكد، المدير العام لأوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهدنا تسجيل أول شريك سائق إماراتي على التطبيق، وانطلاقه في رحلته الأولى في العاصمة وما حولها.

لطالما كانت إمارة أبوظبي سوقاً مهمة لشركة أوبر، ولهذا تعاونا مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي لدعم رؤيتهم، وتأكيد التزامنا بدعم جهود المدينة التي ترمي إلى الارتقاء بنمط الحياة عبر توفير سُبُل النقل المريحة في المدينة بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية مرنة وبدوام جزئي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للابتكار».

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