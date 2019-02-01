هزاع بن زايد : كلمة البابا مفعمة بقيم المحبة والإنسانية والتسامح

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن كلمة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية قبيل زيارته التاريخية للإمارات بعد غد " الأحد " مفعمة بقيم المحبة و الإنسانية و التسامح.

و نوه سموه - في تصريحات له اليوم - بهذه المناسبة إلى وصف قداسة البابا فرنسيس في كلمته الإمارات بأنها نموذج للتعايش و الإخوة والإنسانية مستشهدا في هذا الشأن بما رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله " في هذا الصعيد من قيم تستلهمها الأجيال جيلا بعد جيل إلى جانب احتفائه بتجربة حضارية و تنموية عالمية نفتخر بها.

و أعرب سموه عن التطلع لحضور قداسة البابا فرنسيس و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في دار زايد دار الخير والتسامح .