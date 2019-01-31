محمد بن راشد: الإنسان أساس التنمية

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اهتمام دولة الإمارات قيادةً وحكومةً بتوفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في قطاع الرعاية الصحية، من أجل إسعاد المواطن وحمايته من الأمراض، خاصة الخطرة منها.

وقال سموه - خلال زيارته أمس معرض الصحة العربي في نسخته الرابعة والأربعين الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى أربعة أيام -: «إن الإنسان هو أساس التنمية ومحورها الرئيسي، وعليه يجب أن يكون معافى سليماً في كل زمان ومكان، كي يتمكن من أداء مسؤولياته الوطنية والعملية، والإسهام بفاعلية وبكفاءة عالية في مسيرة التنمية والتطوير في بلادنا».

وأطلق سموه، خلال الزيارة، مبادرة البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأعرب سموه عن سعادته بهذا التجمع العالمي الذي يعكس مدى اهتمام دول العالم والشركات التابعة لها في القطاعين العام والخاص بأهمية المعرض، لعرض وتسويق منتجاتها ومبتكراتها من أجهزة ومعدات طبية وصحية توظف لخدمة الإنسان ورعايته الصحية.

ورحّب سموه بجميع العارضين والزوار والمستثمرين الذين يفدون إلى دولتنا، ما يعكس ثقتهم بمؤسساتنا وقوانينا التي تخدم وتحمي المستثمر، وتوفر له البيئة الحاضنة والآمنة والمجدية اقتصادياً.

وتجوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه شركات عالمية كبرى متخصصة في قطاع الرعاية الصحية بكل جوانبها من معدات وأجهزة طبية وعلاجية وأدوية، وأخرى لتجهيز المستشفيات وإدارتها وتشغيلها، بالاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي الذي اتجهت الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى توظيفه في الصناعات الطبية على مستوى العالم.

رافق سموه في الجولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي حميد بن محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة في دبي.

وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وخليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف، إلى جانب عدد من وكلاء ومديري الإدارات بوزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي.

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