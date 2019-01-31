محمد بن راشد: الإمـارات توفّر الإمكانات المتطورة في الرعاية الصحية لإسعاد المواطن

المصدر: دبي - وام

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك خلال زيارة سموه، أمس معرض الصحة العربي في نسخته الـ44 والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سموه اهتمام الإمارات قيادة وحكومة بتوفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في قطاع الرعاية الصحية من أجل إسعاد المواطن وحمايته من الأمراض خاصة الخطيرة منها لأن الإنسان، كما قال سموه، أساس التنمية ومحورها الرئيسي وعليه يجب أن يكون معافى سليماً في كل زمان ومكان كي يتمكن من أداء مسؤولياته الوطنية والعملية والإسهام بفاعلية وبكفاءة عالية في مسيرة التنمية والتطوير في بلادنا.

ورحب سموه بجميع العارضين والزوار والمستثمرين الذين يفدون إلى دولتنا ما يعكس ثقتهم بمؤسساتنا وقوانينا التي تخدم وتحمي المستثمر وتوفر له البيئة الحاضنة والآمنة والمجدية اقتصادياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حريصاً على زيارة المعرض الذي يعد ثاني أكبر المعارض الصحية والطبية على مستوى العالم، والتقى سموه خلال جولته في ردهات وقاعات المعرض العديد من المشاركين العالميين الذين يمثلون أكثر من أربعة آلاف شركة وجهة مما يزيد على ستين دولة بما فيها دولة الإمارات.

وأعرب سموه عن سعادته بهذا التجمع العالمي الذي يعكس مدى اهتمام دول العالم والشركات التابعة لها في القطاعين العام والخاص بأهمية المعرض لعرض وتسويق منتجاتها ومبتكراتها من أجهزة ومعدات طبية وصحية توظف لخدمة الإنسان ورعايته الصحية.

جولة

وبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته في قاعة زعبيل التي تضم نخبة من الشركات العالمية التي تعرض أحدث منتجاتها من أجهزة ومعدات تتواكب ومتطلبات الرعاية الصحية حول العالم.

وتجول سموه في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه شركات عالمية كبرى متخصصة في قطاع الرعاية الصحية بكل جوانبها من معدات وأجهزة طبية وعلاجية وأدوية وأخرى لتجهيز المستشفيات وإدارتها وتشغيلها بالاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي الذي اتجهت الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى توظيفه في الصناعات الطبية على مستوى العالم.

وكانت المحطة الأولى في جولة سموه جناح شركة «سيمنس» الألمانية العالمية التي تشارك في دورة المعرض الـ44 بجهاز، حيث يسمى بالتوأم الرقمي «ديجيتال توينز» الخاص بالعمليات الجراحية التي تجرى في المستشفيات، وأهم خصائص هذا الجهاز التعريف بحالة المريض وسجله الصحي وتهيئته قبل دخول العملية، حيث إن الطبيب المعالج يكون على اطلاع كامل بحالة المريض وخطوات إجراء العملية.

ثم توقف سموه عند جناح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب واستمع سموه من الدكتور الحبيب إلى حجم ونوع استثماراته في دولة الإمارات، خاصة في دبي والتسهيلات التي يحظى بها من قبل جميع الجهات المتخصصة التي تعمل بديناميكية عالية ومسؤولية وطنية من أجل إزاحة أية عراقيل أو صعوبات إذا وجدت للتسهيل على المستثمر.

وفي القاعة رقم 3 تعرف صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، على برامج وزارة الصحة ومبادرتها الجديدة «الممر الصحي الذكي» الذي تنفذه بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من أجل خدمة المسافر وإسعاده.

وتوقف سموه خلال الجولة عند جناح مصنع «في بي اس» للأدوية واستمع من القائمين على المصنع إلى شرح مفصل حول عملياته ومنتجاته من الأدوية والعقاقير الطبية التي يوفرها المصنع في الدولة وهو صناعة وطنية بالكامل.

«صحة دبي»

كما زار سموه جناح هيئة الصحة في دبي وتعرف من خلال الشرح الذي قدمه الأطباء والمسؤولون في الهيئة إلى أهم مبادراتها الجديدة والحلول الذكية ونظام (التوريد الذكي A1) وهو نظام الذكاء الاصطناعي للعقود والمشتريات وهو الأول من نوعه في حكومة دبي.

وتعرف سموه كذلك إلى المبادرة التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية في إطلاق مستشفى دبي للأسنان كما اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ختام جولته على أول دراجة نارية كهربائية صديقة للبيئة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لاستخدامها في المناطق الشديدة الازدحام وكذلك اطلع سموه على مبادرة (من دبي إلى العالم) وتختص بتصنيع المواد الأولية للإسعاف بالتعاون بين المؤسسة وشركة (لم تر).

رافق سموه في الجولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وخليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف إلى جانب عدد من وكلاء ومديري الإدارات بوزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي.