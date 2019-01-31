محمد بن زايد يعزي عبد الله علوي الجنيبي في وفاة ابنته

المصدر: العين ـ وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى عبد الله علوي الجنيبي في وفاة ابنته.

وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وقدّم سموه التعازي إلى إخوة الفقيدة أحمد عبد الله الجنيبي، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، وحمود عبد الله الجنيبي.

كما قدّم واجب العزاء، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، وجبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي.

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