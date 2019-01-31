محمد بن زايد يعزّي عبد الله علوي الجنيبي في وفاة ابنته

المصدر: العين - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى عبد الله علوي الجنيبي في وفاة ابنته، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين. وقدّم سموه التعازي إلى أخوة الفقيدة، أحمد عبد الله الجنيبي، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، وحمود عبد الله الجنيبي.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل. وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مواساة

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي.