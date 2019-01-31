محمد بن راشد جعل قمة الحكومات منصة لصناعة مستقبل أفضل للإنسانية

المصدر: دبي ـ البيان

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعل القمة العالمية للحكومات منصة لـ140 حكومة حول العالم، لتصبح مختبراً ومنصة عالمية وملتقى للعقول والخبرات ومستشرفي المستقبل لتجسيد رؤى سموه في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية.

جاء ذلك، خلال كلمته في «حوار القمة العالمية للحكومات»، أمس، حيث تم استعراض أبرز محاور ومستجدات القمة التي تنطلق في دورتها السابعة من 10 - 12 فبراير المقبل بدبي.

وكشف القرقاوي عن أن القمة في دورتها السابعة، تتبنى توجّهاً رئيساً يتمثل في التركيز على الإنسان في كل مكان حول العالم ومستقبل المجتمع الإنساني لخدمة أكثر من 7 مليارات إنسان، عبر تبنّي 7 توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيّر المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.

وقال: «عالمنا اليوم متصل ومتواصل ومتغير ومتأثر بعوامل مشتركة، فلا يوجد دول نامية وأخرى متقدمة، بل أكثر من 7 مليارات من البشر يتطلعون لصحة أفضل، وتعليم أفضل، واستفادة عادلة من التكنولوجيا، وتوزيع عادل للغذاء والطاقة والعيش بسعادة وسلام في العالم».

وأشار محمد القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات ستنظم في دورتها السابعة 16 منتدى، كما ستشهد عقد أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، وأكثر من 20 اجتماع طاولة مستديرة.

في ملف البيان المخصص لــ "القمة العالمية للحكومات" تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

الشركاء الرئيسيون: القمة العالمية للحكومات حاضنة المستقبل

محمد القرقاوي: محمد بن راشد جعل القمة العالمية للحكومات منصة للإنسانية

وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا