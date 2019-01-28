خط دولي لنقل الركاب بالحافلات بين دبي ومسقط

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومواصلات عُمان، خطاً دولياً للحافلات بين دبي ومسقط في خطوة تهدف إلى تعزيز النقل البري وتسهيل تنقّل الركاب بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال بعد حفل توقيع اتفاقية النقل الجماعي للركاب بين كل هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومواصلات عُمان، الذي جرى مؤخرا في إمارة دبي، حيث وقّع الاتفاقية عن الهيئة أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، فيما وقعها عن مواصلات عُمان أحمد بن علي البلوشي، الرئيس التنفيذي لمواصلات عُمان.

واستهل أحمد بهروزيان اللقاء بالترحيب بالوفد العماني، معرباً عن بالغ سروره بتوقيع الاتفاقية، التي اعتبرها خطوة مهمة في طريق توسيع وتعزيز شبكة النقل الدولي بين البلدين الشقيقين.

وقال بهروزيان: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائما على إسعاد متعامليها من جميع شرائح المجتمع ومنهم رواد الحافلات سواء داخل إمارة دبي أو بين الإمارات الأخرى أو الركاب بين المتنقلين بين مدينة دبي ومدينة مسقط في سلطنة عُمان الشقيقة."

بدوره، عبّر أحمد بن علي البلوشي، الرئيس التنفيذي لمواصلات عُمان، عن سعادته وارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية مع جهة رائدة في مجال النقل الجماعي مثل هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، التي أصبحت إنجازاتها في الإمارة يُشار لها بالبنان لا سيما وأنها قد تحققت في زمن قياسي.

وقال البلوشي: "نحن، في مواصلات عمان، نحرص كل الحرص على سلامة وراحة الركاب المتنقلين بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على متن حافلات متطوّرة وآمنة ومريحة ومُعدّة خصيصا لنقل الركاب على مسافات طويلة." "وأرجو أن تمثل هذه الخطوة بداية لمشروع تكامل في شبكة النقل بين البلدين الشقيقين."

الجدير بالذكر أن رحلات حافلات هذا الخط تنطلق من محطة أبو هيل للحافلات، وسيكون سعر تذكرة الشخص الواحد ذهاباً (55) درهماً إماراتياً.