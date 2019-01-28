«الصحة» تطلق معالجة السكري عن بُعد

المصدر: دبي ـ البيان

حرصٌ دائم تتميز به الإمارات على تطوير ممارسات الرعاية الصحية، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة «أكتيست» التي تعد أول خدمة لمراقبة ومعالجة مرضى السكري عن بُعد في العالم. وتوفر «أكتيست» خدمات المراقبة عن بُعد وإدارة العلاج لمرضى السكري الخارجيين، فضلاً عن المساهمة في توفير البيانات الصحية الواقعية والصحيحة والموثوقة للسجل الوطني الطبي الموحّد.

ويقوم جهاز «أكتيست» بإدارة ذاتية لمرض السكري عند كل مريض بحسب حالته، حيث يقلل الجهاز عدد الخطوات اللازمة لإعطاء الأنسولين بنسبة 67% بينما يتم تسجيل الوقت تلقائياً لقيم «جلوكوز» الدم المفحوص والكميات الفعلية للأنسولين المحقون.

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