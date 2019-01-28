«الصحة العربي» ينطلق اليوم بحضور ممثلي 160 دولة

يتوجه المتخصّصون والخبراء والتجار المتعاملون في قطاع الرعاية الصحية، والذين يمثلون أكثر من 160 دولة إلى دبي اليوم لحضور افتتاح معرض ومؤتمر الصحة العربي؛ وهو أكبر تجمّع للشركات والتقنيات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وبعد نجاح دورة 2018، حيث عقدت الشركات العارضة صفقات تجارية تجاوزت قيمتها 778 مليون دولار، من المنتظر أن يحتشد أكثر من 84,500 متخصّص ومهني في مجال الرعاية الصحية و4,150 شركة عارضة من 66 دولة في مركز دبي التجاري العالمي حتى الخميس المقبل.

تقدم

وقال روس ويليامز، مدير معرض الصحة العربي: «على مدار 44 عاماً، جلب المعرض أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية. ومن أجهزة التصوير المتطورة والمواد المستهلكة الأقل تكلفة إلى التطورات في الجراحة والتقدمات في الأطراف الصناعية، يشكّل آراب هيلث جزءاً أساسياً من أجندة المعارض السنوية للرعاية الصحية».

منصة

ومع تأكيد إقامة أكثر من 39 جناحاً وطنياً، يوفّر الصحة العربي منصة مهمة لأوساط الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لتوسيع شبكة العلاقات مع الأطراف المعنية على الصعيد الدولي وتسهيل استكشاف فرص أعمال جديدة في مجال الرعاية الصحية العالمي، ومن المقرر انضمام ما يزيد عن مائة عارض جديد في مشاركتهم الأولى هذا العام.

ابتكار

ومع استمرار الابتكار في إتاحة إمكانات وفرص جديدة وواسعة لمجال الرعاية الصحية في المنطقة، سيقدّم «الصحة العربي» منطقة مخصّصة في المعرض تحمل اسم «مركز الابتكار».

وعلاوةً على «معرض الابتكار»؛ وهو منطقة عرض مخصّصة داخل «مركز الابتكار» للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الابتكارات لاستعراض منتجاتهم الجديدة التي تساهم في «تشكيل ملامح المستقبل»، ستوفّر «حوارات إنوفيت» منصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الحرة لتقديم ابتكاراتهم في الرعاية الصحية إلى لجنة من خبراء المجال والمستثمرين المحتملين.

نماذج

وسيشمل «مركز الابتكار» أيضاً منطقة مخصّصة للطباعة ثلاثية الأبعاد، تتم استضافتها بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي وإمينسا تكنولوجي لابس. ويمكن للزوّار مشاهدة طباعة حية بالأبعاد الثلاثية للنماذج الطبية باستخدام تقنية النمذجة بالترسيب المنصهر.

تجارب

وبالإضافة إلى ذلك، ستنطلق هذا العام أول مرة «منطقة التجارب» بدعم من شركة مورف تكنولوجيز. وستتيح 4 فرص رائعة للزوّار لأخذ استراحة من المعرض لتجربة بعض التقنيات المبتكرة.

وستستغل كبرى الشركات المصنّعة العالمية الدورة المرتقبة من الصحة العربي لعرض الابتكارات في مجالات التقنيات وعمليات الأعمال ورعاية المرضى.

تقنيات

ولأول مرة، ستتم استضافة كلٍّ من مؤتمر طب النساء والتوليد ومؤتمر طب الأشعة الشامل في فندق كونراد دبي، على بُعد دقائق من مكان انعقاد الفعاليات. وستكون هناك أيضاً مجموعة متنوعة من الشركات المتخصّصة في مجال الأشعة والنساء والتوليد التي ستعرض أحدث التقنيات على هامش المؤتمرين.

«أكتيست».. أول خدمة لمراقبة ومعالجة السكّري «عن بعد»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق خدمة «أكتيست» لإدارة مرض السكري، خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019.

وتعد هذه الخدمة، أول خدمة لمراقبة ومعالجة مرضى السكري (عن بعد) في العالم، في إطار حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تطوير ممارساتها؛ للوصول إلى أعلى معدلات الجودة والسلامة وفاعلية الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وتوفر «أكتيست» خدمات المراقبة عن بعد، وإدارة العلاج لمرضى السكري الخارجيين، فضلاً عن المساهمة في توفير البيانات الصحية الواقعية والصحيحة والموثوقة للسجل الوطني الطبي الموحّد. وتعتبر هذه الخدمة ثمرة تعاون بين الوزارة وكل من شركة الصحة الرقمية السويدية «برايتر» Brighter، وشركتها الفرعية «ألبا أرابيان» لتجارة نظم المعلومات (AAST) في دبي.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق خدمة «أكتيست» المبتكرة، يأتي ترجمة لتوجهات الحكومة الرشيدة بدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، بعدالة وبمعايير عالمية تفوق توقعات المرضى، إلى جانب تبنّي الأفكار الإبداعية والمبتكرة كأسلوب عمل لضمان الجاهزية للمستقبل، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021.

وأشار السركال إلى أن خدمة وجهاز «أكتيست» تتيح مشاركة وتمكين وتعليم المرضى الذين يُعانون من الأمراض غير المعدية مثل السكري كيفية التعامل والتعايش مع المرض، والذي يساهم في الوصول إلى العلاج الحقيقي، ومتابعة البيانات الحيوية، إلى جانب المساعدة في تحسين الموارد، ورفع الجودة لكل من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

لافتاً إلى أن إطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن جهود الوزارة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجهها المنظومات الصحية في العالم، خاصة في ظل سرعة انتشار هذه الأمراض وانتقالها في هذا العصر، وهو ما يجعل مكافحة هذه الأمراض في صدارة اهتمامات وأولويات السياسة الصحية المتبعة في دولة الإمارات.

ويقوم جهاز «أكتيست» بإدارة ذاتية لمرض السكري عند كل مريض بحسب حالته.