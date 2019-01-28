الطقس المتوقع في الإمارات حتى الجمعة

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس مغبر أحيانا غائم جزئيا بوجه عام خاصة على المناطق الشرقية.. وأن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س أحيانا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الإمارات يوم الثلاثاء طقسا مغبرا أحيانا غائما جزئياً بوجه عام وتتكاثر السحب في المساء والليل على السواحل والمناطق الشمالية.. والرياح تكون جنوبية شرقية تتحول آخر الليل إلى شمالية غربية على البحر غربا معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.. و البحر متوسط الموج في الخليج العربي قد يضطرب آخر الليل ومتوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء رطبا صباحاً غرباً، يصبح مغبراً وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية صباحا، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل.. و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/ س على البحر.. و البحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحيانا في المساء في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس يوم الخميس المقبل رطبا مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، ويصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً.. و الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س.. و البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهاراً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وذكر المركز أن هناك فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية يوم الجمعة المقبل و يصبح الطقس غائما جزئياً إلى صحو بوجه عام.. و الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س أحيانا.. و البحر متوسط الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.