«قصتي» يتصدّر «الأكثر مبيعاً».. وتوقعات بإقبال مماثل للطبعات المترجمة

المصدر: دبي ـــ غسان خروب

تصدّر كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قوائم المبيعات بالمكتبات في دولة الإمارات، إلى جانب منصتي «سوق دوت كوم» و«نون دوت كوم» الإلكترونيتين.

وذلك بعد مرور أسبوعين على صدور الكتاب. وأكد عدد من مديري المكتبات في دبي لـ«البيان» أن كتاب «قصتي» شهد إقبالاً متنامياً من قبل الأفراد والمؤسسات، ليتصدّر بذلك قائمة الكتب الأكثر مبيعاً.

وأشار مديرو مكتبات إلى أن الاهتمام بالكتاب لم يقتصر على المواطنين والعرب من المقيمين والزوار، وإنما شمل أيضاً الكثير من غير الناطقين بالعربية، الذين استفسروا عما إذا كانت هناك طبعات بالإنجليزية أو بلغات أخرى، وتوقعوا أن تحظى هذه الطبعات، في حال صدورها، بنفس المستوى من الإقبال.

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