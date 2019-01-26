«قصتي» يعزّز صدارته قائمة أكثر الكتب مبيعاً

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تصدّر كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قوائم المبيعات بالمكتبات في دولة الإمارات، إلى جانب منصتي «سوق دوت كوم» و«نون دوت كوم» الإلكترونيتين.

وذلك بعد مرور أسبوعين على صدور الكتاب الذي يروي فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 50 قصة تمتد أحداثها على مدار 50 عاماً، ليكشف مستوى مبيعات الكتاب عن مدى اهتمام القراء لمشاركة سموه تجربة ملهمة يمثلها في الحُكم والإدارة والبناء الوطني.

وأكد عدد من مديري المكتبات في دبي لـ«البيان» بأن كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شهد إقبالاً متنامياً على مدى الأيام الماضية من قبل الأفراد والمؤسسات، ليتصدّر بذلك قائمة الكتب الأكثر مبيعاً.

وأشار مدراء مكتبات إلى أن الاهتمام بالكتاب لم يقتصر على المواطنين والعرب من المقيمين والزوار، وإنما شمل أيضاً الكثير من غير الناطقين بالعربية، الذين استفسروا عما إذا كانت هناك طبعات بالإنجليزية أو بلغات أخرى، وتوقعوا أن تحظى الطبعة الإنجليزية من الكتاب، في حال صدورها، بنفس المستوى من الإقبال.

نفاد النسخ

وقال عماد يوسف، رئيس فريق في القسم العربي في مكتبات كينوكونيا، الواقعة في دبي مول: لا يزال كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشهد طلباً عالياً من قبل الأفراد، ليحل بذلك في المرتبة الأولى ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في المكتبة.

وأضاف عماد قائلاً: لمسنا مدى تعطش القرّاء من المواطنين والعرب للحصول على كتاب «قصتي»، لكونه يمتاز بخصوصية عالية، باعتباره بمثابة سيرة ذاتية غير مكتملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأمر الذي يميزه عن بقية الكتب التي أصدرها سموه.

وأشار عماد يوسف إلى أن كل الكميات التي استقبلتها إدارة مكتبات كينوكونيا قد نفدت، وأن الطلب لا يزال مستمراً على الكتاب من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، متوقعاً أن تتضاعف نسبة مبيعات الكتاب عند طرحه باللغة الإنجليزية ولغات أخرى نظراً لحجم الطلب عليه من قبل أبناء الجنسيات الناطقة بغير العربية.

رغبة

من جانبه، قال محمد أبو زيد، مدير فرع مكتبة «المجرودي» في منطقة جميرا: كتاب «قصتي» يحتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر مبيعاً لدينا، نظراً لشدة الإقبال عليه من قبل الناس، خاصة في أيام نهاية الأسبوع، حيث ترتفع نسبة الشراء، وتبلغ نسبة مبيعاتنا من الكتاب ما بين 400 - 500 نسخة يومياً.

وخلال الأيام الماضية تلقينا الكثير من الاستفسارات من روّاد المكتبة من غير الناطقين بالعربية حول تاريخ طرح نسخة مترجمة من الكتاب، الأمر الذي يؤكد وجود رغبة عالية لدى أبناء الجنسيات الأجنبية لاقتناء وقراءة الكتاب، للاطلاع على جوانب من سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف قائلاً: نتمنى أن يتم طرح النسخة الأجنبية من الكتاب في أقرب وقت ممكن.