محمد بن راشد: عطاؤنا لا ينضب ما دامت الحياة في عروقنا تنبض

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عجلة التنمية والتعمير والتطوير لن تتوقف ما دامت هناك سواعد وطاقات بشرية وطنية تعمل بجد وإخلاص من أجل خدمة وطننا الغالي ورفعته وترسيخ مكانته الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية عالمياً.

وقال سموه: «عطاؤنا لا ينضب ما دامت الحياة في عروقنا تنبض». وبارك سموه المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها «ميدان» في أكثر من منطقة بدبي.

مؤكداً أن هذه المشاريع تعد حلقة من سلسلة مشاريع تنموية حضارية تُنفذ في الإمارة مدرجة في أجندة دبي الإنمائية، وصولاً إلى الهدف الأكبر، المتمثل في التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أجيال شعبنا على مدى جغرافية دولتنا، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بإذن الله تعالى.

وأثنى سموه، خلال زيارته التفقدية لعدد من مشاريع «ميدان»، على الجهود المبذولة من أجل إنجاز هذه المشاريع العالمية المستوى، تصميماً وإبداعاً وتميزاً.

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