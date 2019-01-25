محمد بن راشد: عجلة التنمية والتطوير تتــواصل بسواعد الكوادر الوطنية

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عجلة التنمية والتعمير والتطوير لن تتوقف ما دامت هناك سواعد وطاقات بشرية وطنية تعمل بجد وإخلاص من أجل خدمة وطننا الغالي ورفعته وترسيخ مكانته الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية عالمياً، وقال سموه: «عطاؤنا لا ينضب ما دامت الحياة في عروقنا تنبض».

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها «ميدان» في غير منطقة في دبي، مؤكداً أن هذه المشاريع تعد حلقة من سلسلة مشاريع تنموية حضارية تُنفذ في الإمارة مدرجة في أجندة دبي الإنمائية، وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل في التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أجيال شعبنا على مدى جغرافية دولتنا وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بإذن الله تعالى.

وأثنى سموه، خلال زيارته التفقدية لعدد من مشاريع «ميدان»، على الجهود المبذولة من أجل إنجاز هذه المشاريع العالمية المستوى تصميماً وإبداعاً وتميزاً، التي تشكّل عنصر جذب سياحياً واستثمارياً محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يسهم في تطوير قطاعة الصناعة السياحية الترفيهية والثقافية والاجتماعية، ويجعل بلادنا دولة حضارية يطيب بها العيش والاستقرار.

جولة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصل إلى خيمة العرض في منطقة ميدان، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.

حيث كان في استقبال سموه سعيد حميد الطاير، رئيس شركة «ميدان»، وعدد من المسؤولين والمهندسين في الشركة. وتجوّل سموه في أروقة الخيمة، واستمع إلى شرح عن المشاريع القائمة المزمع تنفيذها قريباً، وأعطى سموه مباركته وتوجيهاته اللازمة بشأن استكمال المشاريع القائمة والوصول بالبنيان إلى التمام.

وتبلغ المساحة المبنية لمشاريع «ميدان ون» التي تفقّدها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس، والتي تقع في قلب مدينة دبي، 1.5 مليون متر مربع في مختلف المناطق، وتعتبر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين، وفيها حاضنة للأعمال ثلاثية المراحل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وستضم «ميدان ون» بعد اكتمالها عام 2020 نحو 600 متجر وهايبر ماركت، ومطاعم ومقاهي، ودار سينما فيها 21 شاشة عرض، وبحيرة كريستال الممتدة على 8 كيلومترات مربعة، وشاطئاً رملياً وحديقة مائية، ومواقع للتسلية والترفيه للعائلات، ونافورة مائية راقصة، ومساحة إضاءة مخصصة لعروض الليزر، إلى جانب منحدر داخلي للتزلج بطول كيلومتر واحد.

كما تضم الردهة السماوية المغطاة والقابلة للكشف على مساحة 100 متر مربع وما يزيد على 12 ألف موقف للسيارات وبلازا متعددة الأغراض تستوعب نحو 30 ألف زائر ما يجعلها مثالية لاستضافة وإقامة العروض والألعاب والأنشطة الترفيهية والثقافية وغيرها، إلى جانب برجين للضيافة في «ميدان ون» وبرج للمكاتب ومركز طبي عصري.

نماذج

وتفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدة نماذج من الشقق التي تنفذها «ميدان» ضمن مشروع «صفا»، حيث يتضمن المشروع بناء نحو 800 شقة متنوعة الأحجام والمساحات في بنايات متعددة الارتفاعات التي من المتوقع الانتهاء من بنائها في العام المقبل تزامناً مع استضافة الدولة لدبي إكسبو 2020.

وتعرف سموه ومرافقوه، من خلال مجسم ضخم، إلى مشروع البنايات السكنية والفنادق الفخمة، ومن بينها فندق «ميدان بيتش» الذي يشمل بناؤه شققاً فندقية للعائلات وفندقاً من 5 نجوم مؤلفاً من 300 جناح وغرفة وصالات رياضية وترفيهية ومطاعم وغيرها من المرافق.

وبعدها توجّه موكب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الصالة الرياضية الضخمة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم «الحي الأول».

حيث تجوّل سموه في مختلف أقسامها وأجنحتها الرياضية التي تتميز بمواصفات عالمية تلبي حاجة هواة الرياضة على مختلف أنواعها، ومفتوحة لجميع الناس في دبي للاشتراك فيها والحصول على عضوية كاملة، وممارسة هواياتهم الرياضية المتنوعة في أجواء مريحة وهادئة ومرفهة، وتبلغ مساحة الصالة الداخلية نحو 65 ألف قدم مربعة، وهناك أيضاً مضمار للدراجات الهوائية خارج الصالة.