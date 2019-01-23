المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، أن اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمؤسسات الصحية في الدولة بصدد إطلاق آلية جديدة للراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة.

وقال الدكتور العبيدلي إن برنامج زراعة الأعضاء توسع بصورة ملحوظة في دولة الإمارات، منذ صدور قانون صاحب السمو رئيس الدولة الخاص بنقل وزراعة الأعضاء إلا أن هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع جاءت أيضاً تتويجاً لجهود سنوات من التخطيط والتجهيز للعمل على توفير إطار عمل شامل لجراحة زراعة الأعضاء في الدولة من خلال امتلاك الخبرات الجراحية والعلاجات المتطورة اللازمة. كما دعا إلى أهمية نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بين أفراد المجتمع، باعتباره وسيلة مهمة لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين.