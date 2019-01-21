توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ويكون غائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية، ورطبا ليلاً وفي صباح الغد الباكر على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط احيانا على البحر. حركة الرياح شمالية غربية / 18 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر.

والخليج العربي .. متوسط الموج يضطرب احياناً ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:23 والمد الثاني عند الساعة 03:26 والجزر الأول عند الساعة 20:37 الثاني عند الساعة 08:02 .وبحر عمان .. خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:54 والمد الثاني عند الساعة 3:20 والجزر الأول عند الساعة 16:33 الثاني عند الساعة 08:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 90 40

دبي 25 15 85 45

الشارقة 24 12 85 50

عجمان 23 15 80 50

أم القيوين 24 14 85 45

رأس الخيمة 23 12 85 55

الفجيرة 25 16 65 35

العين 23 11 85 40

ليوا 23 10 90 40

الرويس 21 15 80 50

السلع 20 15 85 45

دلما 21 15 60 40

طنب الكبرى 20 17 80 50

طنب الصغرى 20 17 80 50

أبو موسى 20 17 80 50