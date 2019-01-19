«طباعة ثلاثية الأبعاد» بعمليات الغدة الدرقية في دبي

المصدر: دبي ـــ عماد عبد الحميد

كشفت هيئة الصحة بدبي عن دراسة لإدخال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات الأنف والأذن والحنجرة، وتحديداً لعمليات الغدة الدرقية، لدقتها العالية مقارنة بالطرق التقليدية، وتقليل المواد المستخدمة.

وأشار الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع، إلى أن الهيئة مستمرة في تسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة الدولة، ودبي بصفتها مركزاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030. وأكد أن الهيئة بدأت فعلياً بتوظيف الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، منها مجال فحص شبكية العين والأشعة الصدرية.

وأثبتت النتائج نجاح المشروعين، ودقة النتائج تجاوزت 95%، وتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين نظام سلامة، والشركات التي ستقدم خدمات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال اختتام فعاليات مؤتمر الإمارات التاسع لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطراب التواصل.

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صحة دبي تعتزم إدخال الطباعة الثلاثية في عمليات الغدة الدرقية