صحة دبي تعتزم إدخال الطباعة الثلاثية في عمليات الغدة الدرقية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشف الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي عن دراسة لإدخال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات الأنف والأذن والحنجرة، وتحديداً لعمليات الغدة الدرقية، لدقتها العالية مقارنة بالطرق التقليدية، وتقليل المواد المستخدمة.

مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة الدولة ودبي بصفتها مركزاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030. وأكد أن الهيئة بدأت فعلياً بتوظيف الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، منها مجال فحص شبكية العين والأشعة الصدرية، وأثبتت النتائج نجاح المشروعين، ودقة النتائج تجاوزت 95٪،.

وتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين نظام سلامة والشركات التي ستقدم خدمات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال اختتام فعاليات مؤتمر الإمارات التاسع لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطراب التواصل.

وقال الرضا على هامش مؤتمر الإمارات التاسع لأمراض الأنف والأذن والحنجرة الذي اختتمت فعالياته أمس: بدأنا بإدخال الذكاء الاصطناعي لفحص شبكية العين، عبر تصوير قاع العين والاستفادة من بنك المعلومات وكافة التفاصيل الخاصة بالمريض.

وتحليل تلك البيانات وتشخيص الحالة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وقراءة الصورة وتحليلها وتقديم تقرير مباشرة عن الحالة بوقت قياسي، وفعلت في مركز دبي للسكري في المرحلة الأولى، ومتوقع تفعيلها في كافة المراكز والمستشفيات التي تقدم خدمات فحص الشبكية في الفترة القادمة.