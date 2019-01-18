محمد بن راشد يبحث والرئيس الأرميني تعزيز علاقات التعاون

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر أمس، الرئيس أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بضيف البلاد، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تؤسس لإقامة علاقات طيبة ومتوازنة وشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا الصديقة على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية منها والاستثمارية والثقافية والسياحية، التي تعود بالنفع والخير على شعبي البلدين الصديقين.

إلى ذلك، أعرب الرئيس الأرميني عن سعادته بزيارة الدولة والمشاركة في أسبوع الاستدامة في العاصمة أبوظبي، معرباً عن أمله بأن تسفر لقاءاته مع القيادة الرشيدة في الإمارات عن نتائج مثمرة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في القطاعات السياحية والمالية والثقافية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

ووجّه الرئيس الأرميني دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة يريفان، وقد قبلها سموه شاكراً ومقدّراً هذه الدعوة الكريمة.

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