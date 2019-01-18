محمد بن راشد يبحث والرئيس الأرميني تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: دبي ـــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر أمس الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بضيف البلاد، مؤكداً سموه على أهمية هذه الزيارة التي تؤسس لإقامة علاقات طيبة ومتوازنة وشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا الصديقة على مختلف الصعد وفي شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها والاستثمارية والثقافية والسياحية وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع والخير على شعبي البلدين الصديقين.

وإلى ذلك أعرب الرئيس الأرميني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في أسبوع الاستدامة في العاصمة أبوظبي، معرباً عن أمله في أن تسفر لقاءاته مع القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين فيها عن نتائج مثمرة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين خاصة في القطاعات السياحية والمالية والثقافية وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

ووجّه الرئيس الأرميني دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة يريفان ويحل ضيفاً عزيزاً كريماً على أرمينيا وقيادتها وحكومتها، وقد قبلها سموه شاكراً ومقدراً هذه الدعوة الكريمة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والدكتور جاسم محمد القاسمي سفير الدولة لدى أرمينيا، ومهير مكردوميان السفير الأرميني لدى الدولة والوفد المرافق للرئيس الضيف.