حمدان بن محمد: بناء مستقبل دبي مسؤولية تتشارك فيها كل الجهات

المصدر: دبي ـ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن بناء مستقبل دبي مسؤولية تتشارك فيها جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، عبر تصميم الحلول ونماذج العمل المبتكرة وتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.

لافتاً سموه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يتابع عمل مجالس دبي للمستقبل عن كثب وينتظر تحقيق نتائج سريعة وفعالة في مجالات عملها.

جاء ذلك خلال متابعة سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، برامج وآليات عمل وتوجهات مجالس دبي للمستقبل، واستعراض الأفكار والتحديات التي ستعمل المجالس على معالجتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها بطرق وأساليب مبتكرة.

ووجه سموه بضرورة تكثيف الجهود وتعزيز العمل الجماعي والتنسيق المشترك لتطوير استراتيجيات وبرامج ومبادرات عملية لتحديث القطاعات الحيوية.

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