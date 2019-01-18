حمدان بن محمد: مجالس دبي للمستقبل ثمرة رؤية محمد بن راشد الحكيمة

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن بناء مستقبل دبي مسؤولية تتشارك فيها كل الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، عبر تصميم الحلول ونماذج العمل المبتكرة وتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.

جاء ذلك خلال متابعة سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، برامج وآليات عمل وتوجهات مجالس دبي للمستقبل، واستعراض الأفكار والتحديات التي ستعمل المجالس على معالجتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها بطرق وأساليب مبتكرة، وحضر الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل.رؤية حكيمة.

وقال سمو ولي عهد دبي: «إن إطلاق مجالس دبي للمستقبل يمثل ثمرة رؤية حكيمة واضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة عملية لتوجيهات سموه بتأسيس منصة عمل مشتركة لصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في إمارة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف سموه: «مجالس دبي للمستقبل عليها مسؤولية كبيرة في استشراف مستقبل القطاعات الحيوية التي ستجعل دبي أفضل مدينة في العالم، وتكون مصنعاً للأفكار المبتكرة والجديدة التي تتشارك الجهات الحكومية والخاصة في تطويرها وتحويلها إلى مشاريع وإنجازات على الأرض».

وقال سموه في تدوين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترأست بحضور أخي مكتوم بن محمد اجتماعاً لمتابعة آليات عمل وتوجهات مجالس دبي للمستقبل التي أطلقناها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هذه المجالس ستمثل منصة عمل مشتركة لمستقبل قطاعاتنا الحيوية خلال الخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف سموه: «مجالس دبي للمستقبل عليها مسؤولية كبيرة في مساعينا لتحقيق ريادتنا العالمية، وقيادتنا تريد دبي مصنعاً للأفكار المبتكرة والجديدة، ونطالب مختلف الجهات الحكومية والخاصة العمل معاً لتحويل تلك الأفكار والمبادرات لمشاريع على الأرض لخدمة كل مواطن ومقيم وزائر».

تكثيف الجهود

ووجّه سموه بضرورة تكثيف الجهود وتعزيز العمل الجماعي والتنسيق المشترك لتطوير استراتيجيات وبرامج ومبادرات عملية لتحديث القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتابع عمل مجالس دبي للمستقبل عن كثب، وينتظر تحقيق نتائج سريعة وفعّالة في مجالات عملها.

وتمثل «مجالس دبي للمستقبل»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أخيراً، منصة لاستشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعّالة لمختلف التحديات في إمارة دبي، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، ويشارك فيها نخبة من المستشرفين والشخصيات القيادية في الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

* محمد بن راشد يتابع عمل المجالس عن كثب وينتظر تحقيق نتائج سريعة وفعّالة في مجالات عملها

* نطالب الجهات الحكومية والخاصة بالعمل لتحويل الأفكار لمشاريع على الأرض لخدمة كل مواطن ومقيم وزائر

* المجالس عليها مسؤولية كبيرة في مساعينا لتحقيق ريادتنا العالمية وقيادتنا تريد دبي مصنعاً للأفكار المبتكرة

* تكثيف الجهود وتعزيز العمل الجماعي لتطوير استراتيجيات وبرامج لتحديث القطاعات الحيوية